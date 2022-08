Scontro auto-camion, grave 76enne

Un uomo di 76 anni residente fuori Valle è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini a seguito di un incidente stradale avvenuto a Challand-Saint-Anselme. Era alla guida di un'auto che, per cause da accertare, attorno alle 8 si è scontrata con un mezzo pesante lungo la strada regionale 45, in località Tilly. E' stato portato al nosocomio regionale dall'elisoccorso.