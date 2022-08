Decade consiglio comunale Saint-Oyen, arriva commissario

Il consiglio comunale di Saint-Oyen è decaduto. Questo pomeriggio sono state ufficializzate due dimissioni - già annunciate - da parte di Alessio Desandré e Patrick Sacchetto. "Ieri c'e stata una Giunta straordinaria dove abbiamo passato degli atti urgenti - spiega il sindaco Natalino Proment - oggi le dimissioni che si aggiungono a quelle gia formalizzate la scorsa settimana dal vice sindaco Piero Lutzu, dell'assessore Mathieu Cerisey e della consigliera Silvia Balagna, non c'è più la maggioranza, ho già trasmesso la lettera in Regione".

La via sarà quella di nominare un commissario "e se ci sono i tempi andare a elezioni a novembre", aggiunge Proment. Rispetto alle motivazioni "forse si tratta di incomprensioni che c'erano fin dall'inizio, credevo che saremmo riusciti a ricucire. Sono stati dissidi mi dispiace per la popolazione".