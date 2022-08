Auto si ribalta all'uscita di casa, donna in ospedale

Un'auto si è ribaltata a La Salle e la donna alla guida - una ottantaquettrenne - è stata portata in ospedale ad Aosta dal 118, dopo essere stata estratta dai vigili del fuoco. Uscendo dalla propria abitazione, l'automobilista per cause da chiarire ha perso il controllo della vettura. Dopo aver sfondato la staccionata, il veicolo si è rovesciato ed è finito sulla carreggiata sottostante il muretto. La donne non è in gravi condizioni.