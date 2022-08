Elezioni: Valle d'Aosta, ammesse tutte le nove liste candidate

Sono state tutte ammesse le nove liste, con 15 candidati, che correranno nel collegio uninominale della Valle d'Aosta alle elezioni politiche del 25 settembre prossimo. E' quanto emerso al termine dei controlli svolti stamane in tribunale ad Aosta. Venerdì 26 agosto alle ore 10.30 è prevista l'estrazione per l'ordine di comparizione sulle schede. E' la giudice Anna Bonfilio a presiedere l'ufficio elettorale regionale, per l'elezione del Senato, e l'ufficio centrale circoscrizionale, per quella della Camera. Ne sono membri i giudici Maurizio D'Abrusco e Giuseppe Colazingari, con il direttore amministrativo Giovanni Sisto.

L'ex presidente della Regione Nicoletta Spelgatti è la candidata al Senato per il Centrodestra unito (Lega Vallée d'Aoste, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia al centro e Udc), che propone alla Camera la coordinatrice regionale azzurra Emily Rini. Della lista Vallée d'Aoste fanno parte Union valdotaine, Alliance valdotaine, Vda Unie, Stella Alpina, Azione - Italia viva e Partito democratico: per il Senato si candida Patrik Vesan, politologo e docente universitario indicato dal Pd, per la Camera Franco Manes, presidente del Consorzio degli enti locali e sindaco di Doues, proposto dall'Uv. Pour l'autonomie corre solo per il Senato, con l'ex presidente della Regione Augusto Rollandin, già a Palazzo Madama dal 2001 al 2006. Si propone invece solo per la Camera la lista La Reinassance valdotaine, con il consigliere comunale di Aosta Giovanni Girardini. La lista Valle d'Aosta aperta (Area democratica - Gauche autonomiste, Adu Vda/Sinistra italiana, Movimento 5 Stelle Valle d'Aosta) candida alla Camera la consigliera regionale di Pcp Erika Guichardaz e al Senato Daria Pulz, nella segreteria di Adu. Le altre liste in campo sono Partito comunista italiano in Valle d'Aosta (Davide Ianni per la Camera e Giovanni Guglielmo Leray per il Senato), Unione popolare in Valle d'Aosta (Loredana De Rosa e Francesco Lucat), Italia sovrana e popolare (Loredana Ronc e Alessandro Bichini), Vita (Larisa Bargan per il Senato).