Rogo in azienda agricola a Fénis, indagine per incendio doloso

Nella stalla dell'agriturismo Le Bonheur di Fénis, andata a fuoco domenica sera, sono stati trovati alcuni inneschi: scatolette contenenti pellet dalle quali – in base a una prima ricostruzione – sarebbero divampate le fiamme. La procura di Aosta aprirà un fascicolo per incendio doloso una volta ricevuti gli atti dei carabinieri, che hanno posto sotto sequestro l’area della stalla bruciata.

Sono stati i vicini a dare l’allarme, perché in quel momento nell’azienda agricola non c’erano i proprietari, la famiglia di Philippe Milleret, imprenditore, musicista ed esponente del movimento politico Pays d’Aoste Souverain. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente al vicino fienile. Nessuna persona e nessun animale risultano coinvolti nel rogo (i cavalli sono stati messi al sicuro in tempo). L’azienda agricola è priva di impianto di videosorveglianza e i carabinieri stanno esaminando le registrazioni delle telecamere del paese.