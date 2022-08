Fuga di gas a Brusson, operazioni Vvf proseguite tutta la notte

Sono proseguite tutta la notte le operazioni di bonifica da parte dei vigili del fuoco per la fuga di gas Gpl in frazione Fenilliaz, a Brusson. L'intervento era scattato domenica mattina e ha portato all'evacuazione della sola famiglia presente in zona.

Il Gpl aveva invaso diversi locali: due alloggi, una cantina, le fognature più prossime oltre ad alcuni vani tecnici delle abitazioni limitrofe. Era probabilmente fuoriuscito da una perdita tubazione di collegamento tra il bombolone interrato e un'utenza.

I vigili del fuoco hanno aspirato il gas combustibile dai locali coinvolti con una pompa antideglafrante, per poi disperderlo dopo averlo diluito con acqua nebulizzata, in modo da renderlo inoffensivo.

Le operazioni si sono svolte sotto il costante controllo della qualità dell'aria tramite strumenti di rilevazione di gas esplosivi, i cosiddetti 'esplosimetri'.