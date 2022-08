Elezioni, in Valle d'Aosta Azione e Italia viva alleati del Pd

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - Nonostante la rottura di Carlo Calenda a livello nazionale, in Valle d'Aosta Azione - insieme a Italia viva - corre con il Pd, all'interno di una coalizione autonomista progressista che candida al Senato il politologo e docente universitario Patrik Vesan, indicato dal partito di Letta, e alla Camera Franco Manes, presidente del Consorzio degli enti locali e sindaco di Doues, proposto dall'Union valdotaine.

"In Valle d'Aosta la compresenza con i partiti autonomisti e con il Pd è legata a un superamento naturale delle problematiche nazionali alla luce anche della presenza sinistra estrema in liste diverse dalla nostra", spiega Marco Curighetti, segretario regionale di Azione. Inoltre "la nostra intenzione era stata di cercare di trovare le sinergie confluendo su due candidati condivisibili da parte di tutte le forze in causa", in modo da "andare nella direzione di contrastare il competitor principale, la lista del Centrodestra unito". Più in generale in "Valle d'Aosta c'è un collegio uninominale secco: i voti non si sommano al nazionale. E' una partita che inizia e finisce qui. Gli ottimi rapporti con il Pd locale hanno permesso di avere una sorta di autonomia di azione. Tra l'altro è una sinergia che c'è anche nel collegio uninominale di Trento". (ANSA).