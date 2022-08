Elezioni: Conseil fédéral Uv, sì unanime anche a Vesan

(ANSA) - AOSTA, 22 AGO - Il Conseil fédéral dell'Union valdotaine, convocato domenica sera a Fénis, ha accettato all'unanimità per acclamazione i nomi dei due candidati della lista Vallée d'Aoste alle elezioni politiche del 25 settembre: Franco Manes, sindaco di Doues e presidente del Celva, alla Camera dei deputati, e Patrik Vesan, politologo docente universitario, al Senato. Riguardo alla scelta di Vesan, la presidente dell'Uv, Cristina Machet, ha spiegato che si tratta "dell'espressione dei partiti di coalizione e che, secondo gli accordi iniziali, rappresenta un candidato politicamente non riconducibile ad alcun partito, ma allo stesso tempo riconoscibile come autonomista. Machet ha inoltre parlato di coloro che si sono candidati "per dispetto" in altri liste, con il solo obiettivo di "togliere voti al fronte autonomista, danneggiando la Valle d'Aosta".

Erik Lavevaz, presidente della Regione, ha detto - riporta una nota dell'Uv - che "l'opinione pubblica ha percepito erroneamente una sorta di conflitto tra la candidatura di Luciano Caveri e quella di Vesan". Secondo Lavevaz "è totalmente falso perché l'alternativa al nome di Vesan sarebbe stata la rottura della coalizione, con il fronte autonomista che avrebbe dovuto partecipare alle elezioni da solo", quindi senza il Pd.

Anche Stella alpina fa sapere di aver "accolto con soddisfazione" insieme ai propri organismi "i due candidati" della coalizione Vallée d'Aoste. (ANSA).