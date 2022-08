Malore durante gara in bici, 36enne muore nel Vallese

(ANSA) - AOSTA, 20 AGO - Un ciclista trentaseienne è morto dopo aver accusato un malore durante la gara di mountain bike 'Grand Raid', che si svolge nel canton Vallese (Svizzera), che confina con Piemonte e Valle d'Aosta.

Verso le 10 di stamane, mentre risaliva il pendio tra Evolène e Volovron - fa sapere la polizia cantonale - l'uomo ha manifestato i segni di un malore e si è accasciato a terra. Le persone che si trovavano nelle vicinanze hanno iniziato un massaggio cardiaco, proseguito dai soccorritori giunti sul posto in elicottero.

Nonostante i loro sforzi, il biker non ce l'ha fatta. La vittima è uno svizzero residente nell'alto Vallese. Come da prassi, la magistratura ha aperto un fascicolo per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

La competizione coinvolge quasi 2.000 ciclisti che prendono il via in diverse categorie, con la gara più lunga che si sviluppa per 125 km e 5.025 metri di dislivello positivo.

