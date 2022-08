Loft Italy porta turismo enogastronomico nel metaverso

La start up Loft Italy, nata e con base in Valle d'Aosta ha realizzato il primo Virtual store che porta il turismo enogastronomico nel metaverso, "dove gli utenti entrando tramite Oculus possono ottenere informazioni interattive sui prodotti e fare acquisti reali", spiegano dal Loft Italy.

"Nel Virtual Store Loft Italy il cibo è il protagonista assoluto e il visitatore può muoversi all'interno di uno spazio del tutto immaginario interagendo con i prodotti. Basta un semplice gesto - aggiungono da Loft Italy - e le immagini si animano fornendo informazioni sul processo di produzione e le attività proposte, con pannelli e video in 2D".

Il Virtual store è stato concepito da architetti del digitale che hanno usato diverse tecniche del 3D e realtà aumentata: "Non è la trasposizione nel virtuale di uno store fisico - proseguono da Loft Italy - ma crea un vero e proprio metaverso slegato dalle logiche del reale".

Nel nuovo spazio virtuale si può anche "prendere parte a eventi di social reality in una sala dedicata, come degustazioni guidate, lezioni di italiano per stranieri e conferenze a tema food", aggiungono dalla start up.

"Il Virtual store è fruibile solo da chi pernotta nelle case vacanze della community" e permette "una maggiore monetizzazione per ogni singolo attore del settore turistico anche in caso di eventuali limitazioni agli spostamenti", concludono da Loft Italy.