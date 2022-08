Assemblea Vda Unie-Mouv' chiede verifica interna a maggioranza

L'assemblea degli iscritti di Vda Unie-Mouv' esprime in una nota "solidarietà al proprio eletto", Luciano Caveri, "per le modalità discutibili con cui si è giunti alla sua esclusione" dalla candidatura al Senato e "dà mandato ai propri eletti affinché siano portavoce, nei modi e nei tempi dovuti, della richiesta di una verifica interna alla maggioranza regionale per capire, alla luce dei recenti avvenimenti, quali saranno le strategie future".

L'assemblea tuttavia "decide di mantenere la presenza nella coalizione per senso di responsabilità e dunque il Movimento sarà presente nel simbolo che verrà presentato per la competizione elettorale sia per la Camera che per il Senato".

Più in generale esprime "il proprio dispiacere per il comportamento dei partiti della maggioranza regionale, che non hanno voluto tenere sufficientemente conto della qualità della possibile candidatura di Luciano Caveri, come espressione della coalizione per le imminenti elezioni politiche, in considerazione della sua lunga e proficua esperienza a Roma".

Oltre alla verifica interna alla maggioranza, secondo l'assemblea di Vda Unie-Mouv', "medesima interlocuzione si dimostra necessaria da parte del Movimento con le altre forze autonomiste per comprendere cosa si intenda fare attorno al tema della riunificazione, ormai da troppo tempo dibattuto senza esiti concreti".