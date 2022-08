Alpinisti chiedono soccorso su Cervino ma poi rifiutano aiuto

(ANSA) - AOSTA, 20 AGO - Hanno rifiutato il soccorso i tre alpinisti dell'Est Europa che ieri sera avevano chiesto l'intervento dell'elicottero sul Cervino, riferendo di essere rimasti bloccati. Sono illesi e al riparo all'interno del bivacco Capanna Carrel, a 3.830 metri di quota.

Fino al tardo pomeriggio di oggi il vento impediva all'elicottero di avvicinarsi alla parete per imbarcarli. Dopo le 18.30 le condizioni sono migliorate e i soccorritori erano pronti a intervenire. Prima però il Soccorso alpino valdostano li ha contattati via telefono: i tre hanno spiegato di stare bene, di essersi rifocillati e di essere pronti a scendere domattina autonomamente a valle. L'elisoccorso non è quindi intervenuto.

Salendo lungo la via normale italiana al Cervino, gli alpinisti hanno violato l'ordinanza con cui il sindaco di Valtournenche ha chiuso temporaneamente l'itinerario dopo la frana caduta il 2 agosto scorso. Rischiano quindi una denuncia per inosservanza dei provvedimento dell'autorità. Già dal 20 luglio le guide alpine avevano deciso di sospendere le ascese lungo questa via per il rischio di distacchi legato alla siccità. (ANSA).