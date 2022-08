Maltempo, due escursionisti bloccati a oltre 3.000 metri

(ANSA) - AOSTA, 19 AGO - Due escursionisti spagnoli sono bloccati a causa del maltempo sulla becca della Traversière (3.337 metri), tra Francia e Italia. L'elicottero non può raggiungerli a causa delle condizioni meteo e della scarsa visibilità in quota. Per questo si sta avvicinando via terra una squadra composta da due tecnici del Soccorso alpino valdostano e da due militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza.

L'elicottero resta comunque quanto più vicino possibile, in modo da garantire la disponibilità del medico dell'equipaggio in caso di ipotermia e per essere a disposizione di un altro eventuale intervento sul territorio regionale della Valle d'Aosta. (ANSA).