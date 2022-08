Arpa, 12 comuni in emergenza idrica in Valle d'Aosta

"Oggi in Valle d'Aosta abbiamo 12 comuni in emergenza idrica per scarsità di quantità di acqua disponibile negli acquedotti". Lo ha detto il direttore generale di Arpa Valle d'Aosta, Igor Rubbo, durante la conferenza stampa organizzata da Legambiente a conclusione della prima tappa della Carovana dei ghiacciai 2022.

"Questo significa meno acqua, carica batterica o presenza di metalli, quindi cariche in termini chimici molto alte, e quindi la necessità ad esempio di provvedere alla bollitura dell'acqua per consumarla. Questi sono fenomeni concreti che, ci dicono i dati, rischiano di ripetersi con maggiore frequenza nei prossimi anni".

L'emergenza idrica è un effetto, ha spiegato Rubbo, della "mancanza di copertura nivale sul manto glaciale, che incide su due aspetti: la disponibilità di acqua durante i mesi estivi e la copertura dei ghiacciai per preservarli dai raggi solari".