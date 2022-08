Siccità: Coldiretti, ora necessari fondi a sostegno aziende

"Ora sono necessari fondi a sostegno delle aziende agricole in grande difficoltà". E' quanto dichiara Coldiretti Valle d'Aosta commentando con soddisfazione la firma del decreto che dichiara lo stato di avversità atmosferica assimilabile a calamità naturale sull'intero territorio della Valle d'Aosta.

"In assenza dei requisiti per richiedere lo stato di calamità questo provvedimento va nella direzione auspicata e sollecitata dalla nostra organizzazione e fotografa la situazione di grave carenza idrica e di scarsità di precipitazioni che stanno causando pesanti conseguente sulla capacità produttiva dell'agricoltura e dell'allevamento valdostani" sottolineano Alessio Nicoletta ed Elio Gasco, Presidente e Direttore di Coldiretti Valle d'Aosta. "E' un atto necessario - continuano - affinché le nostre aziende zootecniche non perdano gli aiuti previsti per la monticazione e la gestione dei pascoli in caso di desarpa anticipata".

Inoltre "occorre stanziare al più presto fondi necessari per consentire alle aziende di superare questo momento di impasse generato prima dalla pandemia, poi dal conflitto in Ucraina e in ultimo dalla siccità, condizioni che rischiano di mettere a repentaglio la sopravvivenza di imprese attive da decenni".