Caldo: ghiacciaio Grand Etret perso 3 metri massa in estate

Prosegue inarrestabile la fusione dei ghiacciai nel Parco Nazionale Gran Paradiso: il Grand Etrèt in Valsavarenche ha perso tre metri di massa glaciale in poco più di due mesi e mezzo. Lo ha comunicato l'amministrazione della riserva naturale precisando che i guardaparco hanno rilevato una fusione media di tre metri di ghiaccio fusi, equivalenti ad una perdita di circa 6 centimetri al giorno dal 26 maggio al 10 agosto.

"L'impatto del cambiamento climatico - si legge in una nota - è oltremodo evidente, con le alte temperature registrate nel corso dell'estate anche ad alta quota, il nevato residuo di questo inverno è stato infatti insufficiente, ed è iniziata la fusione di quello che è il cuore del ghiacciaio, la massa glaciale".

Oltre ai ghiacciai, anche la fauna del Parco ha risentito notevolmente dell'ondata di caldo estiva, con una risalita degli animali a quote sempre più alte, che ha comportato una diminuzione degli avvistamenti e maggiore difficoltà di osservazione degli stessi durante il giorno.