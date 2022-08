Temporali in arrivo, allerta gialla in Vda

Sono attesi temporali dal pomeriggio di oggi e nella giornata di domani su tutta la Valle d'Aosta: il Centro funzionale regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria criticità, livello 1 su 3) per criticità idrogeologica nelle valli del Gran Paradiso e lungo la dorsale alpina (dalla Valgrisenche all'alta Valtournenche, passando per il massiccio del Monte Bianco). In queste due zone saranno possibili "localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari. Non si escludono frane superficiali e cadute massi" che potrebbero portare, tra l'altro, a "interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche".

A livello meteorologico "l'avvicinamento nella giornata odierna di una vasta area di bassa pressione alla nostra regione, ed il successivo passaggio della stessa" nella giornata di domani "determinano condizioni instabili, con probabilità alta di fenomeni temporaleschi accompagnati da grandine e raffiche di vento, specie" in bassa Valle d'Aosta e sulla dorsale alpina. Lo zero termico oggi si attesterà tra i 3.400 e i 3.600 metri, domani tra i 3.300 e i 4.000 mt.