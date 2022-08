Elezioni: coalizione autonomisti-Pd, nuova fumata nera

Dopo due riunioni nell'arco di poche ore è arrivata l'ennesima fumata nera sui candidati della coalizione autonomista-progressista alle prossime elezioni del 25 settembre. Domani è previsto un nuovo incontro, forse decisivo. Sul tavolo per la candidatura al Senato (alla Camera è stato indicato Franco Manes, presidente del Consorzio degli enti locali) sono rimasti pochi nomi tra cui quello dell'ex sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, sostenuto dal Partito Democratico. I tempi sono stretti: entro domenica deve essere depositata tutta la documentazione e al momento la coalizione (che comprende Union valdotaine, Alliance valdotaine, VdaUnie e le altre forze di maggioranza in Regione) non ha ancora nominato un comitato elettorale e non ha ancora predisposto il programma elettorale.