Skialp Gran San Bernardo, inaugurazione bivacco Canavari-Letey

(ANSA) - AOSTA, 16 AGO - Sarà inaugurato venerdì 26 agosto il nuovo bivacco Canavari-Letey, realizzato e posizionato nell'ambito del progetto Interreg 'Skialp@Gran San Bernardo Scialpinismo nelle Valle del Gran San Bernardo', finanziato dal Fondo europeo per lo Sviluppo regionale, nell'ambito del programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera. Lo rende noto il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses.

Il bivacco è stato intitolato alla memoria di Alfredo Canavari, assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, e di Alessandro Letey, alpinista e freerider, vittime di una valanga nel maggio 2021 sul versante francese del massiccio del Monte Bianco.

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9 all'alpeggio La Baou, con possibilità di usufruire della navetta gratuita dal parcheggio che si trova 300 metri più in basso lungo la strada statale 27.

Alle ore 9.15, è prevista la partenza a piedi per raggiungere il bivacco, posizionato tra il Mont Fourchon e il Pain de Sucre, a 2.840 metri di quota.

Alle ore 11, si terrà la cerimonia di inaugurazione con i discorsi ufficiali della autorità e la benedizione. In caso di maltempo, l'inaugurazione verrà rinviata. (ANSA).