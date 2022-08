GiocAosta, 14/a edizione da record con oltre 30 mila presenze

(ANSA) - AOSTA, 16 AGO - Il bilancio delle presenze alla quattordicesima edizione di giocAosta, che si è svolta nel capoluogo valdostano dal 12 al 15 agosto, "oltrepassa ampiamente l'edizione eccezionale del 2019: in quattro giorni l'evento ha superato le 30.000 presenze attive, distribuite tra centinaia di appuntamenti". Lo annunciano gli organizzatori, spiegando che "la sola ludoteca ha registrato oltre 6.300 prestiti di giochi in scatola (nel 2019 erano stati 4.700) e sono stati oltre 3.500 gli iscritti alle attività su prenotazione: centinaia i partecipanti alle cacce al tesoro, così come per i giochi nei musei (da Sant'Orso al Saint-Bénin, dal Mar a San Lorenzo), i tornei (dai giochi in scatola al calcio balilla, dalle parole crociate ai puzzle)".

GiocAosta ha coinvolto sempre più spazi della città: "simbolo della crescita dell'evento è stato l'Epic Challenge, lo spettacolare gioco-videomapping che per quattro sere ha trasformato l'Arco d'Augusto nell'eccezionale cornice di un gioco che ha coinvolto più di 500 giocatori e un vasto pubblico di spettatori".

Gli organizzatori hanno appurato che giocAosta "genera un movimento turistico diretto, con il 72% dei partecipanti che non risiede in Valle d'Aosta e che nel 69% dei casi raggiunge la regione espressamente per partecipare" all'evento.

Il progetto di giocAosta è realizzato da una rete di 78 soggetti, coordinata da Aosta iacta est, grazie a oltre 350 volontari. (ANSA).