Omicidio Saint-Christophe, indagato si è tolto la vita

Si è tolto la vita sparandosi nella sua abitazione Agnesi Saia, il 62enne di Saint-Christophe indagato per l'omicidio di Pino Bétemps, trovato morto a 72 anni il 19 ottobre 2021 nella cantina della propria abitazione a Sorreley, con una corda intorno al collo e dopo essere stato picchiato e strangolato.

Il corpo senza vita di Saia è stato rinvenuto nella serata di giovedì. Alla base del suicidio ci sarebbero però difficoltà economiche: la sua abitazione infatti era andata all'asta in primavera e proprio ieri avrebbe dovuto lasciarla. Al mattino non si è presentato per lo sgombero.