Scontro moto-auto, 12enne in Rianimazione

Un dodicenne che viaggiava su una moto insieme al padre è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Parini di Aosta a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto a Montjovet in tarda mattinata. I medici dell’ospedale Parini di Aosta hanno quindi deciso di trasferire al Regina Margherita di Torino il ragazzo. In base a quanto ricostruito dai carabinieri la loro moto, una Yamaha condotta dal genitore di 45 anni, ha tamponato un'auto. Nell'urto il figlio, che viaggiava dietro, è stato sbalzato a terra, finendo sotto un'altra auto che sopraggiungeva dalla corsia opposta.. Le condizioni del padre e degli occupanti dell'auto non destano invece preoccupazione. Sul posto è intervenuto il 118.