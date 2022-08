Elezioni, Augusto Rollandin si candida al Senato

L'ex presidente della Regione Valle d'Aosta Augusto Rollandin, consigliere regionale del gruppo Pour l'Autonomie e già senatore dal 2001 al 2006, si candiderà al Senato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Lo ha confermato Stefania Anardi, segretaria politica del movimento.

Mercoledì Pour l'autonomie aveva comunicato di non voler più partecipare a nuove interlocuzioni con i movimenti autonomisti-progressisti, Uv in testa. Resta in piedi la possibilità di valutare un'alleanza con la Renaissance valdotaine, che per il momento ha deciso solo il proprio candidato alla Camera dei deputati, il consigliere comunale di Aosta Giovanni Girardini.

"La scelta è stata compiuta nel solco di un pensiero sempre coerente nell’anteporre il benessere della comunità valdostana - scrive in una nota il comitato direttivo di Pour l'Autonomie - e nel convincimento che solo una figura di grande esperienza politica e consolidata visione autonomistica possa adeguatamente rappresentare la nostra Regione, difendendo la nostra identità, i nostri valori, e le nostre peculiarità di piccolo territorio montano transfrontaliero dal grande potenziale, purtroppo ad oggi ancora non completamente espresso". "In un contesto di crisi nazionale ed internazionale quale quello che stiamo vivendo - prosegue - la collettività valdostana ha più che mai bisogno di una voce autorevole, concreta e lungimirante che sappia riportare la nostra Regione al centro dell’attenzione nazionale per valorizzare il suo inestimabile patrimonio materiale e immateriale, per sostenerne lo sviluppo turistico e commerciale, per ottimizzarne servizi ed infrastrutture, e per promuovere attivamente la risoluzione di tutte le criticità che ancora persistono e ne minacciano il futuro".