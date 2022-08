Sanità: mancano ausili per incontinenti, protesta Codacons

"Innumerevoli segnalazioni ci sono pervenute in merito alla mancata consegna da parte della ditta Santex di Milano alle famiglia con disabilità accentuata e bisognosi di ausili per incontinenti. Le consegne previste trimestralmente si sono interrotte con la consegna di agosto 2022. A verifica riscontriamo una carenza di materiale da parte della società incaricata appaltante il servizio e non si ha una data certa della consegna". Lo scrive, in una nota, il Codacons Valle d'Aosta, ricordando che l'acquisto del materiale per incontinenza comporta spese difficilmente sostenibili per le famiglie di medio reddito. "E' dovere dell'Usl valdostana - conclude il Codacons - agire nei confronti della ditta inadempiente e se il caso sostituirla e sanzionarla".