Elezioni, Union valdotaine torna a puntare su Albert Laniece

L'Union valdotaine torna a puntare su Albert Laniéce per la candidatura al Senato nelle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Già senatore dal 2013, Laniéce aveva comunicato al Mouvement la sua indisponibilità a ricandidarsi solo poche settimane fa, ma la difficoltà a trovare un accordo tra gli unionisti per trovare un nome da proporre all'elettorato ha rimescolato nuovamente le carte.

Lanièce comunicherà la sua scelta giovedì mattina durante una conferenza stampa convocata alle 10,30 nella sede dell'Uv per fare un bilancio dell'ultima legislatura. Se deciderà di non ricandidarsi è probabile che sul tavolo torni il nome di Franco Manes, presidente del Consorzio degli enti locali, candidatura avanzata dai sindaci unionisti. Appare invece tramontata l'ipotesi della candidatura del consigliere regionale Aurelio Marguerettaz. L'Union valdotaine, salvo colpi di scena, si presenterà alle elezioni assieme ai progressisti con cui governa la Regione. Per la Camera il candidato più probabile per la coalizione autonomista-progressista è l'avvocato Roberto Louvin, già presidente della Regione.