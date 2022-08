Elezioni: Erika Guichardaz e Pulz, due donne per sinistra e M5S Vda

La consigliera regionale Erika Guichardaz e l'insegnante Daria Pulz sono le candidate della sinistra valdostana - Area Democratica/Gauche Autonomiste, Ambienti Diritti Uguaglianza/Sinistra Italiana e Movimento 5 Stelle - alle elezioni politiche del 25 settembre.

"E' necessario garantire alla Valle d'Aosta - si legge in una nota congiunta - una rappresentanza adeguata, in questo difficile momento storico, che sia garante della nostra Autonomia e della Costituzione italiana. Servono programmi chiari, scelte precise rispetto all'ambiente, ai diritti e al lavoro. Servono candidature coerenti con questo progetto.

Persone credibili che, quando si impegnano contro il riscaldamento globale, siamo certi che non sosteranno opere inutili e dannose come l'impianto di Cime Bianche e che, invece, proseguiranno nell'elettrificazione e nel potenziamento della ferrovia, che se dicono di essere per la sanità pubblica di qualità, non ci proporranno vecchi ospedali o convenzioni con privati". "Serve un cambio di passo - conclude la nota - nella difesa dei più deboli, delle lavoratrici e dei lavoratori e del loro diritto a un impiego sicuro, stabile e con un salario minimo dignitoso".