Dopo frane a Oyace strada riaperta a fasce orarie

Apertura a senso alternato, con traffico regolato da semafori, in alcune fasce orarie per consentire, nei momenti di chiusura, la rimozione dei detriti e i lavori di ripristino: è quanto ha stabilito per la strada regionale 28 il sindaco di Oyace, Stefania Clos, dopo le due frane cadute dal torrente Baudier in località capoluogo, nell'arco di 18 ore, tra la sera del 4 agosto e il pomeriggio del giorno 5.

Da lunedì 8 a martedì 10 agosto la strada viene quindi aperta nelle fasce orarie 6-7, 9-10, 12-13, 15-15.30, 18-7. In caso di maltempo la strada potrà essere nuovamente chiusa. Le colate avevano provocato il riempimento dell'alveo del torrente e danneggiato il sistema di monitoraggio.

A Bionaz invece, spiega il sindaco, Valter Nicase, la strada è stata riaperta domenica pomeriggio. In località Places si erano verificate due colate detritiche, provenienti dal torrente Varere, in contemporanea a quelle cadute a Oyace. "Il materiale - afferma Nicase - è stato tolto dalla strada e ora stanno liberando il torrente, lo sfogo è già libero. Insieme ai tecnici della Regione stiamo valutando la possibilità di installare un sistema di monitoraggio analogo a quello di Oyace".