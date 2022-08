Frane: nuove colate di fango a Oyace e Bionaz, strada chiusa

Due colate di detriti hanno investito nel pomeriggio la strada regionale numero 28 a Oyace e Bionaz, negli stessi punti dove già ieri sera dei torrenti avevano portato a valle fango e pietre.

"Avevamo quasi finito di rimuovere i detriti, la strada era quasi aperta, quando abbiamo visto muoversi qualcosa in alto. E' accaduto verso le 16, durante un temporale abbastanza forte.

Sono venute giù ondate di fango, che hanno sfiorato alcune case, in frazione Condemine a Oyace", spiega il sindaco di Bionaz, Valter Nicase. "Nessuno è rimasto coinvolto, la strada era monitorata e gli operai al lavoro sono stati fatti allontanare prima che la colata raggiungesse la carreggiata". A Bionaz la frana proviene ancora dal torrente Varere, "ma questa volta ha un fronte di 100 metri, quella di ieri sera era intorno ai 30", aggiunge il primo cittadino. La strada rimarrà chiusa per la notte. "Se non piove domani ci rimetteremo a lavorare. Al momento ci sono 14 persone che non possono scendere e a cui dovremo trovare una sistemazione per la notte".