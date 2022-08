Frana in Val Ferret, soccorse quattro persone

Quattro persone bloccate in auto a causa di una frana sulla strada che porta in Val Ferret, sopra Courmayeur, sono state soccorse e recuperate. Sul posto sono giunti in elicottero il Soccorso alpino valdostano e i vigili del fuoco. Il veicolo non poteva più muoversi in quanto era rimasto bloccato tra due lingue di una colata di detriti. Tutti sono in buone condizioni. La strada della Val Ferret - fanno sapere i vigili del fuoco - è stata chiusa e dichiarata inagibile. Sono state evacuate alcune persone e altre sono isolate nelle case o negli alberghi a monte della frana.