Montagna, posizionato nuovo bivacco su ghiacciaio del Ruitor

E' stato portato in quota con l'elicottero e posizionato sul ghiacciaio del Ruitor, a 3.360 metri di quota, il bivacco dedicato alla memoria di Edoardo Camardella, morto sotto una valanga nel novembre 2019. Le operazioni sono iniziate alle 6.20 e si sono concluse alle 12.

Progettata da Progetto Cmr, la struttura - leggera, resistente ed energeticamente autonoma - potrà offrire riparo a tutti gli amanti della montagna: per realizzare i due blocchi che compongono il bivacco è stato utilizzato un involucro prefabbricato ad alte prestazioni di isolamento, mentre il riscaldamento, previsto a pavimento, è progettato per garantire il comfort perfetto a chi si riparerà in questa piccola architettura innovativa.

Il bivacco può ospitare fino a sei persone e offre una vista unica sul Monte Bianco. Inoltre è dotato di una stazione meteo, che è la più alta delle Alpi Graie e una delle più alte d'Europa.