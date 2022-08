Incendio in una falegnameria ad Avise

Un incendio è scoppiato la notte scorsa in una falegnameria in frazione Runaz di Avise. Divampate da una catasta di legna vicino alla struttura, le fiamme sono state notate da alcuni automobilisti in transito sulla Statale 26 che hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autobotte. Il rogo è stato spento dopo alcune ore di lavoro e sono iniziate le operazioni di smassamento del legname coinvolto e le verifiche sul materiale di risulta contenuto nel silos ubicato sopra la zona coinvolta dall'incendio.L'intervento è terminato alle 2. Sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari a determinare le cause del rogo. Il dolo è escluso.