Anas pubblica appalto da 127 mln per variante Etroubles

Anas ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di gara per i lavori di completamento della variante di Etroubles e Saint-Oyen. In seguito alla risoluzione del contratto con il precedente appaltatore, è stato definito lo Stato di consistenza al fine di quantificare l'entità delle opere realizzate. Sulla base di tali dati è stata eseguita la progettazione del completamento dell'intervento, necessaria per procedere con il riappalto dell'opera a un'altra impresa. Il 5 agosto 2021 l'ing. Matteo Castiglioni è stato nominato Commissario straordinario per l'esecuzione dell'intervento.

L'importo complessivo ammonta a 127,6 milioni di euro di cui circa 104,4 milioni per lavori e sicurezza e Servizio Piano di Monitoraggio Ambientale in corso d'opera. Il quadro economico dell'opera in gara è stato aggiornato con il nuovo prezzario Anas approvato a giugno 2022.

Le lavorazioni residue riguardano lo scavo degli ultimi 800 metri della galleria naturale lunga circa 3,8 km. E' inoltre prevista la messa in opera di tutta la parte impiantistica ai fini dell'adeguamento all'attuale normativa. La variante si trova a circa 6 km dal confine svizzero ed è costituita da un tracciato in galleria che attraversa gli abitati di Etroubles e Saint-Oyen.