Carenza personale, chiusa Patologia neonatale Beauregard

Il reparto di Patologia Neonatale del dipartimento Materno infantile dell'ospedale Beauregard di Aosta è chiuso a causa della carenza di personale. "In ogni caso, quando ci sono bambini leggermente prematuri lo attiviamo fino a che hanno bisogno di assistenza", spiega il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti.

"A prescindere dalla carenza di personale, facciamo quello che prevedono le buone pratiche: con il rischio di parto troppo prematuro al di sotto delle 32 settimana si attiva il 'trasporto in utero', cioè trasportare la madre prima del parto in un grande ospedale pediatrico di secondo livello fuori Valle", aggiunge Uberti.

Al Beauregard il reparto è un "primo livello rafforzato, vuol dire cioè che si è in grado di affrontare queste emergenze, perché non sempre si riesce a fare il 'trasporto in utero'. È successo qualche settimana fa, con un bambino che pesava 500 grammi. In questo momento però - conclude Uberti - siamo molto rigorosi e ogni volta che è possibile trasferiamo la madre in un ospedale più attrezzato".