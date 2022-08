GiocAosta 2022, entra in gioco anche l'Arco d'Augusto

L'Arco d'Augusto diventerà una gigantesca plancia di gioco che si modellerà in base alle mosse delle oltre 120 persone che parteciperanno. Questa la più vistosa novità della quattordicesima edizione di GiocAosta, che trasformerà il centro del capoluogo in una colossale "ludoteca dei grandi".

La manifestazione prende il via con l'Epic Challenge all'Arco d'Augusto che sarà protagonista della serata di pre-apertura, giovedì 11 agosto alle 21,30. La vera e propria quattro giorni prenderà vita da venerdì 12 agosto a domenica 15 agosto.

"Le novità di quest'anno sono accomunate da un filo rosso - spiega Davide Jaccod, vice presidente di Aosta Iacta Est, associazione che coordina il progetto collettivo composto da 78 soggetti - il viaggio. Si ricollega a due anniversari suggestivi: i 150 anni dalla pubblicazione del Giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne e dall'altra il cinquecentenario della prima circumnavigazione della terra nell'avventura di Ferdinando Magellano".

GiocAosta ha coinvolge oltre 300 volontari. Quest'anno la ludoteca di piazza Chanoux avrà a disposizione più di 2.000 giochi e sono 300 gli appuntamenti complessivi. Ancora prima di aprire "abbiamo già superato le 2.000 pre iscrizioni", aggiunge Jaccod. Il programma completo è consultabile sul sito di GiocAosta o scaricando la app, "realizzata dai volontari che hanno messo competenze alte a disposizione dell'associazione".