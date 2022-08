Falso allarme antincendio, albergo evacuato a Cervinia

Gli ospiti di un albergo di Cervinia sono stati evacuati nella notte dopo che è scattato l'allarme antincendio. I fatti verso le 3.40: le verifiche da parte del personale professionista dei vigili del fuoco hanno rivelato un'anomalia in un porta candele nella zona del ristorante. Un problema che ha fatto suonare l'allarme, causando lo sgombero della struttura. Dopo aver verificato con la strumentazione tutti i locali, i vigili del fuoco hanno potuto far rientrare i villeggianti. L'intervento si è concluso verso le 5.30 senza gravi conseguenze: solo un po' di spavento e disagio per gli ospiti. Sul posto anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento locale.