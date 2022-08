Elezioni: Pd, accordo e candidati in una settimana

"L'accordo con Calenda si concretizzerà anche a livello locale. Ora si lavora per un'intesa con le forze autonomiste. Entro una settimana bisogna definire tutto e trovare i candidati, due figure in grado di rappresentare tutte le anime dell'eventuale coalizione". Lo ha detto il segretario regionale del Partito Democratico, Luca Tonino, facendo il punto sulla situazione politica in Valle d'Aosta in vista del voto del 25 settembre. L'accordo tra Pd e autonomisti è però ancora in bilico.

"Stiamo lavorando - ha aggiunto - ad un campo largo per mandare a Roma due rappresentanti di tutta la Valle d'Aosta. Ci vogliono delle candidature riconoscibili, capaci di creare entusiasmo.

Non si deve però inaugurare una stagione dei veti. Poi deve partire la campagna elettorale per spiegare ai cittadini le ragioni di questo patto".