Monitoraggio ghiacciaio Planpincieux, contributo da Regione

La Giunta regionale ha approvato la concessione di un contributo al Comune di Courmayeur per il sistema di monitoraggio del ghiacciaio di Planpincieux.

L'intervento riguarda la gestione della strada comunale della Val Ferret è pari a 243.791 euro. "Grazie alla modifica di legge che è stata recentemente introdotta - commenta l'assessore Carlo Marzi - si è reso possibile stanziare fondi ai comuni per il rimborso delle spese per l'installazione e la gestione di sistemi di monitoraggio di fenomeni valanghivi, idraulici e franosi. Il Consiglio regionale, riconoscendo il ruolo primario dei comuni nelle attività di protezione civile, con l'assestamento di bilancio, ha stanziato maggiori risorse destinate proprio alle attività di prevenzione svolte sul territorio, che risultano sempre più fondamentali per l'analisi e la conseguente gestione delle situazioni di rischio. La scelta della Regione di supportare i Comuni con una quasi totale copertura delle spese sostenute, sino a percentuali del 90 e 95% incentiva e promuove una più ampia diffusione delle tecnologie di monitoraggio e prevenzione a tutela del nostro territorio".

"E' un tassello importante nel sistema di prevenzione e messa in sicurezza del nostro territorio e in particolare della Val Ferret - ha aggiunto il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota - amata e frequentata ogni anno da migliaia di turisti. I cambiamenti climatici impongono a tutti una grande attenzione per garantire la pubblica sicurezza nelle zone antropizzate. A questo fine, da anni viene monitorato il ghiacciaio di Planpincieux; grazie alla collaborazione con la Regione Valle d'Aosta e Fondazione Montagna Sicura sono state investite notevoli risorse per nuove tecnologie che consentono di essere all'avanguardia nel monitoraggio giornaliero e di conseguenza tempestivi in caso di criticità".