Incendi, in Valle d'Aosta grave pericolo roghi boschivi

In Valle d'Aosta è stato decretato lo stato di grave pericolosità di incendio boschivo. Lo ha comunicato l'Assessore alle Risorse naturali, Davide Sapinet, sulla base dell'andamento meteo-climatico dell'ultimo periodo.

Il provvedimento, disposto con decreto del Presidente della Regione, resterà in vigore "fino al verificarsi di consistenti precipitazioni che riducano stabilmente il livello di pericolo".

In tutto il territorio regionale è quindi vietato a chiunque accendere fuochi, abbruciare stoppie o altri residui vegetali, dar fuoco alle discariche di rifiuti e usare inceneritori sprovvisti di abbattitore di scintille.

In particolare, sino alla cessazione dello stato di eccezionale pericolosità, è inoltre vietato, nelle zone boscate e a una distanza inferiore a 50 metri da esse, ovvero dagli incolti ad esse limitrofi: far brillare mine senza la preventiva autorizzazione; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori sprovvisti di scarico di sicurezza, nonché fornelli o inceneritori che producano favilla o brace; transitare con mezzi di trasporto dotati di motore a scoppio, su strade di carattere agricolo o forestale entro le zone boscate, fatta eccezione per coloro che abbiano diritto di accesso in quanto proprietari, usufruttuari o conduttori di fondo e loro familiari e ospiti.

Si raccomanda anche di astenersi dal gettare oggetti incandescenti dai finestrini degli automezzi, in special modo fiammiferi e mozziconi accesi.L'importo delle sanzioni amministrative può raggiungere la somma di 4.128 euro.