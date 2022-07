Aosta, ritrovamento archeologico 'di pregio' in via des Sales

Dopo il ritrovamento di "reperti archeologici di pregio" si allungano i tempi di lavori nel cantiere di via Monseigneur des Sales ad Aosta, che dovrà dare una nuova immagine a piazza Papa Giovanni XXIII. Lo ha spiegato il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, in Consiglio comunale.

"Il cantiere - ha spiegato Nuti - si sta procrastinando nel tempo, creando disagi di vario tipo a residenti e a chi transita. Lo abbiamo affidato alla Soprintendenza ai Beni culturali perché ha permesso il ritrovamento di reperti archeologici di pregio, in particolare un pavimento in cocciopesto, che è attribuito al terzo secolo d.C., di un edificio che potrebbe essere un antico Vescovado o comunque una casa nobiliare. Necessita di approfondimenti archeologici tipici di questo tipo di ritrovamento".

Questa decisione, specifica il sindaco, "non impedirà il transito durante la Foire d'Eté perché la Soprintendenza predisporrà una passerella della larghezza di due metri, sufficienti per poter gestire il flusso, che sarà comunque monitorato da operatori all'ingresso, sia a est che a ovest. La prospettiva è di terminare entro la fine dell'anno, sperabilmente prima dell'inizio del Marche vert noel. Questo è l'impegno da parte della Soprintendenza che ci è stato comunicato. Poi vedremo come procederanno i lavori, perché voi sapete benissimo che c'è sempre un'incognita attorno a queste avventure storico-artistiche".