Un operaio è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro a Palazzo regionale. L'uomo, di 58 anni, lavora per la ditta che si occupa della manutenzione ordinaria dell'edificio. Per cause da accertare è caduto da una scala. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118, che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Al termine delle visite e degli esami, necessari a escludere traumi vista la dinamica dell'incidente, il lavoratore è stato dimesso.