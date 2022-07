Ferrovie, il Pd in Piemonte chiede una nuova linea Ivrea-Torino

Il Pd in Regione Piemonte chiede di attivare al più presto la linea ferroviaria Sfm8 Ivrea-Torino, autonoma rispetto ad Aosta. "Ai numerosi disservizi sulla tratta Torino-Ivrea-Aosta, la Regione Piemonte riesce solo a scaricare la colpa sulla Valle d'Aosta. Prendiamo atto che la Valle comanda ed il Piemonte subisce", afferma il vicepresidente della commissione trasporti e consigliere regionale del Pd, Alberto Avetta, in occasione della discussione a palazzo Lascaris di un'interrogazione relativa ai recenti disservizi sui treni regionali.

"Bene essere riusciti a sospendere l'applicazione delle nuove tariffe, bene l'immissione in servizio di nuovi treni, bene il ripristino delle fermate di Strambino, Caluso e Montanaro per il treno del mattino - aggiunge Avetta - ma è evidente che gli utenti piemontesi sono di serie B. Se non c'è modo di ottenere il dovuto rispetto da Aosta, allora bisogna investire da subito sulla nuova linea per Ivrea".