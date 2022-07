Elezioni: Lanièce (Uv), non do disponibilità a ricandidarmi

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Il senatore valdostano Albert Lanièce, vicepresidente e segretario del gruppo Aut (Svp-Patt, Uv) annuncia che non si ricandiderà alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. "Dopo 15 anni di politica attiva - scrive in un tweet - questa volta non darò la mia disponibilità per candidarmi alle prossime elezioni politiche; ancora qualche settimana di impegni istituzionali poi seguirà il mio bilancio di legislatura con i dovuti ringraziamenti e saluti". (ANSA).