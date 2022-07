Gas: Siniscalco, non per forza autunno sarà freddo

(ANSA) - COURMAYEUR, 23 LUG - "E' veramente incerto lo scenario. Avete visto l'ultima settimana, vi parlo degli ultimi sette giorni. I russi hanno riaperto parzialmente il gasdotto Nord Stream che arriva dalla Siberia alla Germania, e all'Europa di conseguenza, e i russi e gli ucraini e le Nazioni unite hanno siglato un accordo sul grano. Quindi non è assurdo immaginare uno scenario in cui le cose si appianano, non è detto necessariamente che l'autunno sarà freddo e che mancherà il gas". Lo ha detto l'ex ministro dell'Economia Domenico Siniscalco, vicepresidente di Morgan Stanley, al Forum di Courmayeur.

"Vediamo come evolve - ha aggiunto - e dobbiamo essere pronti a tutto, cioè molto flessibili. Io non voglio dire che andrà bene, voglio dire che però non dobbiamo fare neanche necessariamente i catastrofisti". (ANSA).