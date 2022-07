Energia: Argirò (Cva), incapacità di mettere a confronto attori

"C'è stata un'incapacità di mettere assieme gli attori protagonisti rispetto a questa crisi.

Noi ci siamo trovati con un governo, anche a fronte di un dibattito pubblico, che ha messo, per esempio, in contrapposizione il mondo del consumo di energia industriale con quello di produzione". Lo ha detto Giuseppe Argirò, amministratore delegato di Cva, intervenendo al Forum di Courmayeur.

"Questo - ha aggiunto - è un errore grave, perché in questi momenti devi mettere insieme le migliori capacità del sistema per capire a fronte di questi problemi complessi quali possono essere le soluzioni. E' stato creato un clima, io me lo ricordo all'inizio dello choc energetico, a partire da dicembre, che poi ha portato ai provvedimenti sugli extraprofitti, agli interventi con i conguagli sui prezzi dell'energia. Interventi totalmente distorsivi e non significativi, che porteranno un enorme contenzioso, già in atto. Perché le imprese hanno impugnato tutti questi atti".