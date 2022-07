Amb. Ucraina in Italia, tempi d'oro per relazioni bilaterali

(ANSA) - COURMAYEUR, 23 LUG - "Questi sono tempi d'oro per le relazioni bilaterali tra Ucraina e Italia. Ma resta molto da fare su questa strada, molto da fare con i partner esteri. Mi auguro che l'Italia sia uno dei partner per la ricostruzione dell'Ucraina". Lo ha detto Yaroslav Melnyk, ambasciatore d'Ucraina in Italia, intervenendo al Forum di Courmayeur.

Sono, ha spiegato, 2.102 le scuole, le università e gli asili distrutti, 800 le strutture mediche: "In quale altra guerra è stato distrutto tanto in così poco tempo? Questa è una tattica" della Russia. Per questo la ricostruzione "non è un progetto locale" ma deve coinvolgere la comunità internazionale in modo da diventare un "grandissimo contributo al mantenimento della pace globale". (ANSA).