Elezioni: Pd, puntiamo ad ampio fronte autonomista progressista

"Intorno all'elezione del deputato e del senatore valdostano, in un collegio uninominale, speriamo davvero di coalizzare un ampio fronte autonomista e progressista, che raccolga anche esperienze civiche, che si ponga come traguardo non solo il prossimo appuntamento elettorale ma anche una collaborazione più ampia". Così il segretario Luca Tonino del Pd Vda, Luca Tonino, in vista dell'appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre.

"Il Pd Valle d'Aosta - scrive Tonino in una nota - sta già programmando le attività e le riunioni necessarie per portare avanti una campagna elettorale, che ci auguriamo possa essere sui temi e non sulla propaganda. Non faremo alleanze con chi oggi in un periodo economicamente e socialmente difficile per pura convenienza politica ha interrotto una legislatura per ottimizzare forse il proprio tornaconto elettorale. Saranno nostri interlocutori le forze politiche serie e responsabili che si occuperanno del bene della nostra Regione".

Il Pd Vda critica la "totale inconsapevolezza di alcuni partiti ha portato alla crisi del governo Draghi". In particolare "le destre e parte del M5s hanno dimostrato ancora una volta poca lungimiranza politica e poca attenzione ai cittadini e alle cittadine. Perché una crisi in un momento simile potrà mettere in seria difficoltà le amministrazioni che contano sui fondi del Pnrr, con il rischio di perdere questi fondi o di doverli restituire perché non spesi entro i termini stabiliti".