Elezioni: Boldi (Lega), progetto centrodestra unito va avanti

(ANSA) - AOSTA, 22 LUG - "E' chiaro che a questo punto il progetto di centro destra unito sta andando avanti. Stiamo cercando di mettere assieme le idee, i programmi. Siamo allineati con il nazionale, ma siamo anche convinti di quella che può essere l'alleanza a livello regionale". Così Marialice Boldi, segretaria regionale della Lega Vallée d'Aoste, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

L'obiettivo quindi è presentarsi insieme a Forza Italia e Fratelli d'Italia ma anche "con chiunque altro voglia starci degli autonomisti, perché noi non siamo contro gli autonomisti, noi siamo a nostra volta autonomisti. Di conseguenza non siamo contro nessuno. Se per caso coloro che si definiscono autonomisti vogliono associarsi prego, vengano. Noi non chiudiamo la porta a nessuno".

Riguardo alla presa di posizione di Alberto Zucchi (FdI) dopo che la scorsa settimana la Lega in Consiglio Valle si è schierata con le forze autonomiste e con i progressisti nel voto sul referendum di riforma elettorale, Boldi commenta: "E' tutta un'altra questione che è stata ampiamente superata e che non ci riguarda attualmente". (ANSA).