Forrest Gump Vda, raccolti 30 mila euro dopo furto fragole

Dopo il furto del raccolto di fragole subito due mesi fa a Quart è scattata una gara di solidarietà a favore dei ragazzi diversamente abili della Forrest Gump Vda. "Abbiamo ricevuto donazioni per circa 30 mila euro, quattro volte e mezzo il danno subito stimato, che è di 7 mila euro. Oltre al furto delle fragole pronte per il consumo, sono state danneggiate anche quelle che sono state prodotte nel corso della stagione, per circa 2000 piantine", ha spiegato Roberto Grasso, presidente della onlus.

"Abbiamo proprio percepito l'affetto, siamo stati sommersi - ha detto Grasso - dalle telefonate e dalle e-mail, sicuramente non siamo riusciti a rispondere a tutti, ci scusiamo. Da questo punto di vista è stato bellissimo, perché dopo il furto eravamo molto demoralizzati psicologicamente, al di là del danno materiale".

Durante una conferenza stampa organizzata proprio nel campo di località La Plantaz, a Quart, è stato spiegato come saranno destinate le risorse. "Le useremo - ha illustrato il presidente della onlus - per tre obiettivi. Una parte servirà per coprire sia il danno subito dal furto e sia quello legato ai temporali e alle grandinate di giugno. Un'altra andrà per la realizzazione di un impianto di sicurezza: ora stiamo valutando se mettere la videosorveglianza, un allarme o entrambi, per un costo di circa 10 mila euro. Infine aumenteremo la quota di contanti per l'acquisto di un trattore e altre piccole attrezzature che stavamo per comprare, in modo da abbassare le rate del finanziamento".

Le donazioni sono arrivate da "grandi aziende del territorio, poi ci sono state raccolte fondi e singoli che hanno manifestato la propria solidarietà, anche con cifre importanti".