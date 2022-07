Consiglio Valle torna a riunirsi, 59 punti all'ordine del giorno

Con 59 punti all'ordine del giorno, il Consiglio regionale è convocato mercoledì 27 e giovedì 28 luglio 2022. L'Assemblea sarà chiamata ad approvare un disegno di legge in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo (che abroga la legge regionale n. 14/1973) su cui la terza Commissione 'Assetto del territorio' ha espresso parere favorevole il 15 luglio.

Sono 19 le interrogazioni depositate, di cui quattro del gruppo Forza Italia (misure per gestire il collocamento delle persone con disabilità e delle altre categorie protette; annullamento in autotutela di un verbale nell'ambito dei controlli sull'esercizio di impianti idroelettrici; piano regionale per la non autosufficienza; situazione dei concorsi banditi dall'Azienda USL e dei servizi ospedalieri e territoriali esternalizzati nel 2022).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ne ha presentate nove (interlocuzioni in sede di Conferenza Stato-Regioni per valutare il ripristino dell'IVA agevolata al 10% per il pellet; protocollo d'intesa e salvaguardia del Parco del Gran Paradiso firmato al Castello di Aymavilles in occasione della 25a edizione del Gran Paradiso Film Festival; chiusura o trasferimento dell'ufficio periferico dell'Assessorato dell'agricoltura sito ad Aymavilles; stato delle interlocuzioni con i vertici della società di gestione del Traforo del Monte Bianco sulle prospettate chiusure; posizionamento di sculture di alpinisti sudtirolesi presso la stazione di Punta Helbronner; lavori di posa della cablatura in fibra ottica sul territorio regionale; misure per risolvere le criticità connesse alla rete idrica valdostana; ritardo nella segnalazione di indisponibilità di medico e ambulanza del soccorso sanitario dell'Ausl al torneo 'La Piazza' svoltosi a Saint-Vincent; verifiche in ordine alle denunce nei confronti di ospiti della Comunità per minori Petit Foyer).

Tre sono le interrogazioni del gruppo Pour l'Autonomie (messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dalla "frana di Quincinetto"; aggiornamenti sulla norma di attuazione in tema di concessioni idroelettriche; aumento dei pedaggi sul traffico autostradale e conseguenti ricadute sull'economia regionale).

Anche il gruppo Progetto civico progressista ne ha proposte tre (stato dell'area megalitica del parco archeologico di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta; studenti fuori sede iscritti all'Università della Valle d'Aosta e servizio di studentato; adempimenti e tempistica per l'approvazione del piano regionale dei trasporti).

All'ordine del giorno ci sono anche 27 interpellanze, di cui sei del gruppo Forza Italia, 15 del gruppo Lega Vda, una del gruppo Pour l'autonomie e cinque del gruppo Pcp. Il Consiglio discuterà infine quattro mozioni.