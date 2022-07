Alpinismo, Picco e Camandona scalano il Broad Peak

La cordata valdostana formata da Pietro Picco e Marco Camandona ha raggiunto la vetta del Broad Peak a 8.047 metri di quota, sul confine tra Cina e Pakistan, nella catena del Karakorum, a circa 8 km dal K2. Camandona spunta così un'altra cima tra le montagne più alte del mondo, segnando il suo personale dodicesimo 'ottomila'. Ha rinunciato invece Francois Cazzanelli: l'intenzione del forte alpinista era di affrontare il Broad Peak con la propria tecnica di 'summit push' ma a mezz'ora dalla cima, a circa 8.000 metri, a causa di un incidente che ha visto coinvolto un alpinista britannico, si è fermato e ha deciso di non proseguire in quanto a quel punto le priorità erano altre.

Venerdì 15 luglio la cordata valdostana è arrivata al campo base del K2. Complice una finestra di bel tempo fino al giorno 20, Camandona, Picco e Cazzanelli hanno quindi deciso di attaccare la vetta del Broad Peak. Camandona e Picco sono partiti il 18 luglio insieme dal campo base del Broad Peak, che dista un'ora da quello del K2. Sono arrivati al campo 2 a quota 6.400 metri e hanno deciso di proseguire per il campo 3 a quota 7.000 metri, dove sono arrivati alle 13,30 ora italiana. Dopo aver mangiato e riposato per qualche ora, alle 23 ora locale, sono partiti per la vetta. Martedì 19 luglio 2022 Pietro Picco prima, e a distanza di circa un'ora e mezza Marco Camandona (ore 10.50 ora locale), hanno raggiunto la vetta del Broad Peak a 8.047 metri. Camandona è rientrato in serata al campo base del Broad Peak. Picco si è fermato al campo 3 e ha aspettato Cazzanelli: stamane sono rientrati al campo base del K2, vetta che è ora il prossimo obiettivo.